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Экс-руководитель Роспотребнадзора Карелии Коваленко отсудил 4 млн по делу о трагедии на Сямозере

Новости. Суды
13:57, 15 Января 2024
фото: © Ирина Меркова / «МК в Карелии»

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В понедельник, 15 января, Верховный суд Карелии рассмотрел гражданское дело по иску Анатолия Коваленко к Минфину РФ о компенсации морального вреда.

Как сообщили наши коллеги из «МК в Карелии», Верховный суд Карелии 15 января рассмотрел гражданское дело по иску бывшего руководителя республиканского управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко к Минфину РФ в лице управления федерального казначейства по Карелии.

Экс-чиновник требовал взыскать компенсацию морального вреда, причиненного в результате незаконного уголовного преследования.

Судебная коллегия Верховного суда республики определила изменить решение суда первой инстанции, увеличив размер компенсации морального вреда до 4 млн рублей.

Вступившее в законную силу решение суда первой инстанции может быть обжаловано в течение трех месяцев.

Напомним, 8 ноября 2023 года Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге рассмотрел жалобы управления федерального казначейства Карелии и прокуратуры республики.

Оспаривалось решение Петрозаводского горсуда и Верховного суда Карелии по делу бывшего руководителя регионального управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко.

Ранее экс-чиновник в суде потребовал от управления федерального казначейства РК выплатить ему 12 миллионов рублей в качестве компенсации за шестилетнее уголовное преследование, а у прокуратуры — принести извинения.

Отметим, 14 июня Верховный суд Карелии постановил увеличить сумму компенсации в три миллиона, назначенную в Петрозаводском городском суде, еще на один миллион рублей.

В результате, Минфин России в лице управления федерального казначейства Карелии должен выплатить Анатолию Коваленко четыре миллиона рублей за нравственные и моральные страдания во время уголовного дела о гибели 14 детей на Сямозере, а также за потерянное здоровье во время судебного разбирательства по этому делу.

Кассационный суд рассмотрел жалобы и отменил апелляционное определение Верховного суда Карелии, которым была увеличена компенсация Коваленко с трех до четырех миллионов рублей. Суд в Петербурге посчитал, что для вывода об ухудшении здоровья необходимо было предоставить больший объем доказательств.

В результате дело бывшего руководителя карельского управления Роспотребнадзора Коваленко направлено на новое рассмотрение в Верховный суд республики. 

Напомним, 18 июня 2016 года участники детского оздоровительного лагеря «Парк-отель «Сямозеро» на лодках попали в шторм на водоеме. На трех плавсредствах находилось 47 детей и 4 взрослых инструктора. Во время похода по озеру лодки перевернулись и затонули. В результате погибли 14 детей.

Бывшего и действующего руководителей карельского Управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко и Людмилу Котович следствие обвиняло в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц. Гособвинитель, замначальника отдела прокуратуры Карелии Ирина Кириллович просила назначить обоим фигурантам по 6 лет колонии-поселения, а Котович еще и лишить права занимать определенные должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Вначале судья Александр Смирнов, затем другая судья Петрозаводского городского суда Марина Носова вынесли Коваленко и Котович оправдательный приговор, оставив за ними право на реабилитацию.

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