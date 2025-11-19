Экс-руководитель службы Кондопожского ЦБК задержан по обвинению в крупном коммерческом подкупе

Бывший сотрудник комбината, директор коммерческой организации и два посредника подозреваются в совершении коммерческого подкупа в особо крупном размере.
Утром 20 ноября в частном доме около Петрозаводске проведены обыски, по итогам которых был задержан бывший руководитель службы одного из предприятий в Республике Карелия. Как рассказали в Следкоме республики, он стал фигурантом уголовного дела о подкупе. Всего уголовные дела возбуждены в отношении четырех соучастников преступления. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений по разным частям ст. 204 УК РФ: посредничество в коммерческом подкупе, коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере, получение лицом, выполняющим управленческие функции, коммерческого подкупа в особо крупном размере.
В Следственном комитете не называют, о каких компаниях идет речь, но, как узнала «Столица на Онего», задержанный фигурант — 55-летний бывший руководитель службы Кондопожского ЦБК, а тот, кто его подкупил — 53-летний директор ООО «Практическая механика» из Санкт-Петербурга.
Предварительно установлено, что в период с сентября 2021 года по февраль 2025 года данный сотрудник Кондопожского ЦБК вступил в преступный сговор с директором коммерческой организации «Практическая механика». С целью систематического получения незаконных денежных вознаграждений за совершение действий в интересах фирмы, фигурант потребовал от директора общества передавать не менее 5% от суммы договоров, заключенных между организациями. Проще говоря, потребовал деньги за лоббирование интересов именно этой компании, чтобы именно с ней карельский промышленный гигант заключал договоры.
В итоге представитель коммерческой фирмы, выступающий в качестве посредника, перевел на расчетные счета дочери бывшего сотрудника ЦБК, а также передал лично фигуранту, более 5,3 млн рублей в качестве коммерческого подкупа. Оба посредника также стали фигурантами дела.
О преступных действиях соучастников действующие работники акционерного общества сообщили в правоохранительные органы. Уголовные дела были возбуждены на основании результатов оперативно-розыскной деятельности сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Карелия.
В настоящее время следователями СК при силовой поддержке сотрудников Росгвардии проведены обыски по местам жительства соучастников преступления. В организациях изъяты документы, представляющие интерес для следствия. Проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия для установления иных эпизодов преступной деятельности.
Добавим, что задержан только экс-сотрудник ЦБК, которому грозит до 12 лет реального лишения свободы. Директору компании, который осуществил подкуп — до 8 лет.
