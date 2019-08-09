11:07, 09 Августа 2019
Экс-руководителя предприятия в Карелии осудили за взятку начальнику железнодорожной станции
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Руководитель организации хотел беспрепятственно отправлять товарные вагоны со станции, сообщили в прокуратуре Карелии.
Директор организации в Питкярантском районе в 2017 году передал через посредника взятку начальнику железнодорожной станции в размере 90 тысяч рублей за выполнение последним выгодных для указанного предприятия должностных обязанностей, связанных с организацией равномерной отправки товарных вагонов со станции.
Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.
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