Экс-следователь из Карелии оформлял кредиты на мертвых жертв преступлений

В прокуратуре подтвердили обвинительное заключение в отношении бывшего следователя СК Карелии.

Прокурор Карелии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего следователя петрозаводского отдела Следкома.

По версии следствия, с января 2020 года по февраль 2021 года обвиняемый похищал деньги потерпевших по уголовным делам, а также умерших людей. Кроме того, имея доступ к информации и документам, он оформлял кредиты на обвиняемых по уголовным делам, а также на умерших, чьи телефоны были изъяты на местах происшествий.

Общая сумма ущерба от действий подозреваемого составила более 2,6 миллионов рублей. Деньги он тратил, главным образом, на погашение взятых кредитов.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

Напомним, уголовное дело в отношении бывшего следователя СК было возбуждено в апреле 2021 года. Как ранее стало известно «Столице на Онего», уволенный из органов 33-летний экс-следователь Илья М., подозреваемый в мошенничестве и краже, окончил Правовую академию Минюста. Входил в состав следственных групп, которые вели дела по Сямозеру и Нелидову. Также, в его окружении сообщили, что молодой, теперь уже экс-следователь, любит музыку и когда-то работал диджеем в одном из баров в центре Петрозаводска.