Экс-сотрудника предприятия в Карелии будут судить за коммерческий подкуп

В Сегеже руководитель предприятия за 50 тысяч рублей пытался избежать штрафа за нарушения производственной безопасности, сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, бывший сотрудник предприятия, расположенного в Сегеже, отвечающий за производство и сбыт тепловой энергии, узнав о том, что к подрядной организации со стороны специалиста по охране труда предъявлены предписания о нарушении производственной безопасности с наложением штрафных санкций.

И в ходе неоднократных встреч с директором подрядной организации предложил ему передать специалисту по охране труда 50 тысяч рублей за аннулирование ранее составленных актов о нарушении требований по охране труда и неприменение штрафных санкций за допущенные нарушения.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело 45-летнего экс-руководителя направлено в суд для рассмотрения по существу.