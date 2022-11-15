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Экс-спикер горсовета Петрозаводска Геннадий Боднарчук пришел в суд в необычном образе (ФОТОФАКТ)

Новости. Общество
13:28, 28 Ноября 2022
фото: Ирина Меркова/Столица на Онего

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В Петрозаводском городском суде продолжились прения по делу бывшего председателя Петросовета Геннадия Боднарчука, обвиняемого во взяточничестве, а также в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими.

В понедельник, 28 ноября, в горсуде Петрозаводска продолжились прения по коррупционному делу бывшего председателя Петросовета Геннадия Боднарчука.

Рассматривает дело судья Елена Голяева, которая, по информации «Столицы на Онего», в ближайшее время собирается уходить в отставку. Со стороны гособвинения на предыдущем заседании выступал прокурор Кирилл Кутилов, который произнес яркую и эмоциональную речь, потребовав в итоге отправить экс-спикера Петросовета Геннадия Боднарчука в колонию строгого режима на 16 лет и дать ему штраф в 100 млн рублей.

Сегодня сторона защиты выступила в прениях с ответным словом, речь произнес адвокат Артем Черкасов.

На заседании присутствовали журналисты местных СМИ, сам же подсудимый Боднарчук появился в зале в необычном образе: его лицо полностью скрывал баф, поднятый до уровня глаз, на голове была кепка, козырек которой также закрывал глаза.

«Похолодало», — объяснил свой необычный образ Геннадий Боднарчук.

Напомним, Геннадий Боднарчук был задержан в своем загородном доме 17 июля 2020 года. Бывшего председателя горсовета Петрозаводска обвиняют во взяточничестве, а также в превышении должностных полномочий и злоупотреблении должностными полномочиями. Вину он не признает.

Ранее сообщалось, что по требованию прокуратуры семью Боднарчука лишили 17 млн рублей, гаража и внедорожника.

Сам же экс-спикер, пока идет расследование его уголовных дел, продолжает борьбу в судах, предъвляя претензии к Петросовету, главе Карелии Артуру Парфенчикову, а также правительству республики и губернаторской администрации.

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