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Экс-спикер Петросовета Геннадий Боднарчук заболел в СИЗО

Новости. Общество
17:12, 27 Июля 2021
фото: petrosovet.info

Сегодня из-за болезни Геннадия Боднарчука в суде Петрозаводска отложили заседание о продлении срока его ареста.

Срок ареста экс-председателя Петросовета Геннадия Боднарчука, определенный ранее Верховным судом Карелии, заканчивается 15 августа, и сегодня, 27 июля, в Петрозаводском городском суде судья Елена Голяева планировала рассмотреть вопрос о продлении ему срока ареста еще на полгода.

Но, как сообщили "Столице на Онего" в суде, заседание не состоялось по причине болезни самого экс-спикера Петросовета Геннадия Боднарчука. Рассмотрение вопроса о продлении срока его ареста намечено на 29 июля.

Как ранее сообщалось, Геннадия Боднарчука задержали 17 июля 2020 года. 25 марта этого года ему было предъявлено окончательное обвинение в совершении четырех преступлений, однако ни по одному из них Боднарчук вину не признает.

В первом случае, по версии следствия, речь идет о получении Боднарчуком взятки в особо крупном размере (ст.290 ч.6 УК РФ) от «неустановленных лиц ООО «Тонус». История напрямую связана с жилым комплексом «Свой берег» в Петрозаводске.

Также ему было предъявлено обвинение в получении 1,5-миллионной взятки от своего заместителя Валерия Матвеева, которого за получение 4-миллионной взятки от строителей в декабре прошлого года суд приговорил к 3,5 года колонии строгого режима и штрафу в 20 миллионов рублей.

Третья история связана с командировками Боднарчука. По данным следствия, в 2017-2018 годах председатель Петросовета лично подписал распоряжения о своих поездках в командировки, не связанные с осуществлением им депутатских полномочий. А по возвращении в Петрозаводск предъявил к уплате авансовые отчеты для компенсации понесенных денежных расходов в сумме более 150 тысяч рублей. По указанным фактам ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст285. УК РФ).

Кроме того, выяснилось, что решением Петросовета, в утвержденном им соответствующем Положении о командировках, предельные величины таких расходов почему-то не были определены. В результате бюджетные деньги за командировки председателя Петросовета, его заместителям и остальным депутатам выплачивались за фактические затраты, подтвержденные соответствующими документами. Поскольку к разработке и утверждению названного документа о командировках непосредственное отношение имел сам Боднарчук, в итоге ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ст.286 ч.1 УК РФ).

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-07-27 17:51:19
Продлят . Сядет ..все подельники сядут . У нас самый низкий процент оправдательных приговоров .
Серж
2021-07-27 17:46:10
Красотиша , болеешь , а срок идет .
театральный критик
2021-07-27 17:39:28
Гена борись. В сизо год за полтора. Ночной фотограф дмитриев научит время тянуть, так что выйдешь сразу на волю.
юнипер95
2021-07-27 17:29:29
Слабунова и Ко будет с группой сочувствующих у здания суда пикетировать?
zanoza
2021-07-27 17:28:32
Заболеть во время тоже надо уметь. Правда ,многониковый?
Саныч
2021-07-27 17:22:42
И это "наша" власть "народом избранная"!?!
кир
2021-07-27 17:37:55
Саныч, избирать вы не умеете. Только назначать.
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