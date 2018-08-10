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Новости. Общество
19:10, 10 Августа 2018

Экс-ведущая шоу "Орёл и решка" показала округлившийся живот

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В начале июля певец Влад Топалов и телеведущая Регина Тодоренко обручились на Корсике.

Как сообщали СМИ, влюблённые решили поторопиться со свадьбой из-за беременности телеведущей. Регина не комментирует слухи о беременности, однако ей уже не удаётся скрывать округлившийся живот под объёмными нарядами.

Тодоренко сама случайно показала фигуру в бикини на видео в Instagram Stories. У подписчиков телеведущей не осталось сомнений, что она в положении: "А срок у неё уже довольно большой, зачем скрывает?", "Ну точно же беременная, сейчас-то уже зачем отнекиваться?", — написали они.

Регина и Влад познакомились летом 2017 года во время работы над спектаклем "Заложи жену в ломбард". Для Тодоренко брак с Топаловым будет первым, а Влад уже был женат. В прошлом году певец развёлся с Ксенией Данилиной, дочерью российского бизнесмена Павла Данилина. Их брак продлился полтора года, сообщает "Лайф".

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