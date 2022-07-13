Экс-зам главы главы Карелии попал в «ведьмин круг» (ВИДЕО)

Известный карельский политик Александр Чаженгин месте с супругой нашли в лесу «ведьмин круг» .

Супруга яркого политика 90-х годов прошлого века Александра Чаженгина Наталья Союнен на своей странице в соцсети опубликовала видео удивительной находки. Семейная пара обнаружила в лесу «ведьмин круг» из лисичек.

«Это растущие по кругу грибы (в нашем случае лисички). Не часто встречающееся природное явление», — пояснила Наталья Союнен.

Бывший первый заместитель главы Карелии Худилайнена Чаженгин зашел в «ведьмин круг», продемонстрировав результат своей «тихой охоты».

«На прошлой неделе в нескольких пабликах Карелии опубликовали мнение мифических ученых о том, что в этом году грибов не будет. Вот результат сегодняшнего похода. Вдвоем часа за 3. Даже „ведьмин круг“ нашли… И что теперь ученые скажут? Это только начало грибного сезона!», — пишет Александр Чаженгин на всвоей старнице «ВКонтакте».