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Экс-заместитель министра спорта Карелии возглавил районную администрацию

Новости. Общество
15:23, 29 Апреля 2020
фото: © Столица на Онего
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Депутаты выбрали главой администрации Медвежьегорского района бывшего заместителя министра спорта республики Максима Антипова.

Кандидатура Антипова была единогласно поддержана сегодня депутатами на сессии Медвежьегорского районного Совета. Об этом сообщила депутат Законодательного собрания Ирина Кузичина на своей странице в "ВКонтакте".

"По итогам работы конкурсной комиссии на замещение должности Главы администрации Медвежьегорского муниципального района на рассмотрение районного совета депутатов был допущен один кандидат - Антипов Максим Леонидович, - пишет парламентарий. -  Депутатским корпусом единогласно была поддержана кандидатура Антипова Максима. Хочется пожелать много, честно и добросовестно работать на благо жителей район, а поддержка есть".

Напомним, Максим Антипов пришел на смену Сергею Яляеву, который написал заявление об уходе с поста главы адмнистрации района по собственному желанию.

Антипов – известный спортсмен, самбист, чемпион России и мира по боевому самбо, Заслуженный мастер спорта России, ранее занимал пост заместителя министра спорта Карелии.

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Комментарии

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Изя
2020-04-29 15:29:11
Кроме спорта в своей жизни он разве чего то умеет ?????)))) :)
Соболезнование медвежьегорцам (((((((((((( :)
Гость
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