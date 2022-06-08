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Экс-замглавы Росприроднадзора арестовали по делу о хищении 900 млн рублей

Новости. Общество
13:21, 10 Июня 2022
фото: Олег Митволь © Александр Щербак / ТАСС

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Бывший заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Митволь задержан по делу о хищении при строительстве красноярского метро.

Олег Митволь задержан по делу о хищении более 900 млн рублей при строительстве красноярского метро. Суд арестовал его на один месяц и 17 дней — до 24 июля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Сегодня избрали меру пресечения — заключение под стражу на один месяц и 17 дней. Подозревается в хищении более 900 млн рублей», — сказал собеседник агентства.

В Центральном районном суде Красноярска сообщили, что Олег Митволь подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

«Центральный райсуд Красноярска избрал меру пресечения председателю совета директоров АО „Красноярский ТИСИЗ“ Олегу Митволю, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в виде заключения под стражу сроком по 24 июля 2022 года», — отмечается в сообщении.

Олег Митволь — председатель совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий, который в 2019 году выиграл конкурс на корректировку проектно-сметной документации первой линии красноярского метро. Митволь является бывшим заместителем руководителя Росприроднадзора (с 2004 по 2009 год) и экс-префектом Северного административного округа Москвы (с июля 2009 по октябрь 2010 года).

Работы по строительству метрополитена в Красноярске начались в октябре 1995 года, они неоднократно приостанавливались из-за проблем с финансированием. Окончательно строительство было законсервировано в 2013 году. В 2019 году Красноярскому краю из федерального бюджета было выделено 950 млн рублей на корректировку проектной документации по строительству метро по федеральному проекту «Чистый воздух» (нацпроект «Экология»). Согласно краевой госпрограмме «Развитие транспортной системы», строительство первой линии метро протяженностью 9,76 км должно завершиться в 2026 году.

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