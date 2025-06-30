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Экс-замминистра обороны Тимур Иванов приговорен к 13 годам колонии

Новости. Криминал
10:25, 02 Июля 2025
фото: © Суды общей юрисдикции Москвы

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Тимур Иванов признан виновным в хищении средств, а также в выводе почти 4 млрд рублей из обанкротившегося банка.

Чуть больше года потребовалось следствию и суду для вынесения приговора задержанному в апреле 2024 года бывшему замминистра Тимуру Иванову. 1 июля Московский городской суд назначил ему 13 лет колонии общего режима за растрату в особо крупном размере и отмывание преступных доходов. Прокуратура требовала для Иванова 14,5 лет, но суд назначил меньший срок. Кроме того, Иванова лишили звания заслуженного строителя России и оштрафовали на 100 млн рублей. Суд также конфисковал его имущество, включая недвижимость на Рублевке, автомобили и счета на сумму свыше 2,5 млрд рублей.

По версии следствия, с которой согласился суд, в 2015 году Минобороны через подконтрольные структуры закупило в Греции два парома для Керченской переправы. Из-за санкций сделка проводилась через посредников, что привело к завышению стоимости и хищению 216,6 млн рублей. Второй эпизод — вывод средств из банка «Интеркоммерц». Перед отзывом лицензии у банка были похищены 4 млрд рублей через фиктивные валютные операции. Соучастники переводили деньги за рубеж под видом закупок оборудования.

Бывший подчиненный Иванова, экс-руководитель компании «Оборонлогистика» Антон Филатов, получил 12,5 лет колонии и штраф в 25 млн рублей. Суд также удовлетворил иски Главного управления обустройства войск (216 млн рублей) и Агентства по страхованию вкладов (3,9 млрд рублей). В приговоре указано, что доказаны хищения при закупке паромов и незаконные операции с деньгами банка «Интеркоммерц».
Иванов и Филатов вину не признали, утверждая, что обвинения основаны на ошибках следствия.

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