Экскаватор и грузовик столкнулись на трассе в Кондопожском районе — есть пострадавшие

ДТП с участием двух крупногабаритных машин произошло вблизи поселка Березовка в Карелии.
Сегодня, 6 февраля, в 02:25 на 478 км федеральной трассы Р-21 «Кола» в Карелии произошло столкновение экскаватора и грузовика. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по республике.
— Экскаватор Volvo выполнял снегоуборочные работы вблизи поселка Березовка [Кондопожский район]. При движении задним ходом водитель спецтехники не убедился в безопасности и допустил столкновение с грузовым автомобилем Freightliner, который двигался в попутном направлении. После ДТП большегруз совершил съезд в левый по ходу движения кювет, — рассказали в ведомстве.
В результате происшествия 48-летний водитель экскаватора получил травмы.
Напомним, в 2025 году на дорогах Карелии произошли 83 аварии с участием водителей грузового транспорта, в результате которых 102 человека получили травмы, еще 21 человек погиб.