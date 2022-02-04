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Экскаватор утонул в реке на юге Карелии

Новости. Происшествия
15:29, 09 Февраля 2022
фото: © ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району»

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Тяжелая техника упала в реку Видлица и перевернулась, судьба водителя на данный момент неизвестна.

В паблике пожарной охраны Олонецкого района сообщили о происшествии на лесной дороге. На 7 километре автодороги Видлица — Кинелахта экскаватор съехал в реку Видлица и опрокинулся. ДТП произошло в 22.01 вечера 8 февраля.

На место ЧП выезжал личный состав пожарной части села Видлица. Спасатели осмотрели место ДТП, но из-за отсутствия тяжелой техники не смогли поднять экскаватор из реки.

Как указали в паблике, возможно, в результате аварии погиб один человек. В МЧС Карелии уточнили, что в данный момент ведутся работы по извлечению техники, информация о пострадавшем уточняется.

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