Экскаватор утонул в реке на юге Карелии

Тяжелая техника упала в реку Видлица и перевернулась, судьба водителя на данный момент неизвестна.

В паблике пожарной охраны Олонецкого района сообщили о происшествии на лесной дороге. На 7 километре автодороги Видлица — Кинелахта экскаватор съехал в реку Видлица и опрокинулся. ДТП произошло в 22.01 вечера 8 февраля.

На место ЧП выезжал личный состав пожарной части села Видлица. Спасатели осмотрели место ДТП, но из-за отсутствия тяжелой техники не смогли поднять экскаватор из реки.

Как указали в паблике, возможно, в результате аварии погиб один человек. В МЧС Карелии уточнили, что в данный момент ведутся работы по извлечению техники, информация о пострадавшем уточняется.