Эксклюзивным фото спектакля планет над Петрозаводском поделилась жительница карельской столицы

Жительница Петрозаводска запечатлела удивительное астрономическое явление в небе над карельской столицей.

В редакцию нашего издания читатель прислала фото, сделанное вечером в субботу, 14 декабря, в 17.53 около школы № 2 на улице Парфенова в Петрозаводске.

«Наблюдали сегодня космическое явление — Луна и Юпитер вместе», — рассказала девушка «Столице на Онего».

Петрозаводчанке удалось сфотографировать, по всей вероятности, сближение Луны и Юпитера, о котором предупреждали ученые-астрономы.



Так, 14 декабря в 17.00 мск. Луна будет проходить в 4,3° севернее Юпитера на фоне созвездия Тельца, отмечалось в источнике.

Искать небесные объекты нужно над северо-восточной частью горизонта. Событие можно наблюдать невооруженным глазом, отметили в источнике.

Как уточняется в связи с удивительным астрономическим явлением в различных СМИ, два небесных тела будут наблюдаться как проекция на небесную сферу: они будут казаться расположенными очень близко друг к другу, в то время как в действительности расстояние между ними останется огромным.





