Экскурсии на каяках по Онежскому озеру хотят организовать в Петрозаводске

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский поддержал идею энтузиастов организовать прогулки на морских каяках вдоль набережной Онежского озера.

Глава Петрозаводска встретился с командой Karelia Kayak – Анатолием и Верой Беззубиковыми, которые хотят организовать прогулки на морских каяках вдоль набережной Онего.

Как отметил мэр, у семьи большой опыт – инструкторский и организаторский, и их инициатива – не просто прокат, а именно экскурсия.

«Идея, безусловно, заслуживает внимания. Тем более, эта ниша в городе еще не занята, - написал Любарский на своей странице в соцсети. - Обсудили место, где можно было бы организовать базу для хранения каяков и раздевалку. Возможно несколько вариантов. Комитет экономического развития их изучит – найдем подходящий».

Владимир Любарский считает, что у такой идеи появятся сторонники.

«Мне, вот, например, каяки пришлись по душе. Ну а вид города с Онежского озера – особенно хорош».

Напомним, мэр Петрозаводска Владимир Любарский в июле прошлого года вместе со своим другом, депутатом Петросовета Тимуром Зорняковым, доплыл на каяке по Онежскому озеру до Ивановских островов и Камня Монак.