Экскурсия со строительной компанией «ВЕК» (12+)

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12:00, 14 Июня 2023
фото: © строительная компания "Век"

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Об особенностях комплекса "Каскад" расскажет генеральный директор Евгений Воскобойников.

Друзья, у нас для вас хорошая новость – 15 июня в 18:30 мы приглашаем всех желающих на эксклюзивную экскурсию по жилому комплексу «Каскад», а гидом будет выступать генеральный директор строительной компании «Век» Воскобойников Евгений Максович.

Вы сможете узнать из первых уст всю информацию об особенностях комплекса в целом, а также в отдельности по каждому дому, истории создания проекта, посетить демонстрационную квартиру и изучить в мельчайших подробностях проект уникального дома № 12 в офисе продаж.

Евгений Максович с удовольствием ответит на все интересующие вас вопросы.

Встречаемся в 18:30 у офиса отдела продаж на Древлянке, улица Попова, 13А.

Внимание! Количество мест ограничено. Спешите записаться на экскурсию с генеральным директором по тел.+7-921-226-21-21.

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Реклама / ЖК «Каскад». Застройщик: АО «СЗ «Строительная компания «Век». Адрес: Республика Карелия, Петрозаводск, пр. Первомайский, д. 43 / ИНН: 1001010821 / ОГРН: 1021000527965.

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