Экскурсию на снегоступах проводят в национальном парке Карелии

Водлозерский национальный парк представляет самый древний способ передвижения по сугробам - снегоступпинг.

Много веков назад наши предки делали из лыка и переплетенных между собой веток широкие площадки, которые привязывали к ногам. Ход на таких устройствах не быстрый, но устойчивый, без риска провалиться в сугроб по пояс.

Как отмечают в Водлозерском национальном парке, зима 2021 года выдалась снежной. Самое время освоить снегоступы!

У участников мероприятий Водлозерского парка такая возможность есть! "Первопроходцами" стали участники "Дня заповедников и национальных парков", продолжили начинание гости фестиваля "Пудожские налимы".

Присоединились к интересному начинанию участники туристического клуба "Рюкзачок" под руководством Завьяловой Екатерины Игоревны. Они вместе с сотрудниками Водлозерского парка первыми попробовали себя в роли покорителей снежной целины и выяснили, что снегоступы - это удобно и интересно!

Как сообщает пресс-служба Водлозерского национального парка, Онежский филиал парка приглашает всех желающих пройти на снегоступах по Талецкой тропе. Вы услышите интересную экскурсию и откроете для себя новый вид передвижения! Телефон для записи: +7 (81839) 7-15-06