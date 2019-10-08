Экскурсоводов в Карелии теперь будут проверять на профпригодность в ходе аттестации

Управление по туризму Карелии с октября этого начнет аттестацию экскурсоводов для подтверждения их профпригодности.

Об этом в интервью телеканалу "Россия 24. Карелия" сообщила руководитель управления Екатерина Биктимирова.

"Работа непосредственно с экскурсоводами. Это лицо Карелии для туристов. В октябре мы запускаем уже работу комиссии, для того, чтобы аттестовать наших гидов", - сообщила Биктимирова.

Ранее на заседании парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Биктимирова говорила, что аттестация необходима для подтверждения профессиональной компетентности экскурсоводов. После сдачи квалификационного экзамена они будут получать специальные удостоверения.

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