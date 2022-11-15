Эксперимент начнется на трех маршрутах автобусов в Петрозаводске в 2023 году

Администрация Петрозаводска собирается в 2023 году заключить новый вид контрактов с автоперевозчиками на трех городских маршрутах.

Об этом сообщил глава города Владимир Любарский.

По его словам, со второго квартала 2023 года автобусы № 5, 14 и 29 будут работать на основании так называемых брутто-контрактов.

«Работать они будут на регулируемых тарифах… Это значит, что самостоятельно устанавливать стоимость проезда транспортные компании не смогут, а вся выручка будет идти в бюджет», — пояснил Любарский.

Новый вид контрактов предполагает, что стоимость проезда на этих маршрутах установит администрация Петрозаводска, а транспортные компании будут получать прибыль не за счет продажи билетов, а за счет бюджета.

Конкурсы на осуществление перевозок по маршрутам № 5, 14, 29 планируется объявить в январе 2023 года.

В перспективе власти Петрозаводска планируют заключать такие контракты со всеми автоперевозчиками.