Эксперимент по налогу для самозанятых собираются провести без Карелии

Минфин России подготовил список из 19 регионов, на которые планируется с 1 января распространить эксперимент по налогу для самозанятых, но Карелии в нем нет.

Это следует из поправок к закону «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», опубликованных на regulation.gov.ru.

В перечень включены соседние с Карелией Санкт-Петербург, Ленинградская область и Ненецкий автономный округ. Ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова сообщила, что власти республики по инициативе налоговой службы рассматривают возможность участия в эксперименте. Подробности читайте в интренет-газете "Вести Карелии".