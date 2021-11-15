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Эксперт дал два совета россиянам, как сократить телефонный спам

Новости. Общество
22:00, 09 Декабря 2021
фото: © Андрей Настасенко

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Директор по стратегическим коммуникациям компании Infosecurity Александр Дворянский рассказал, как положить конец спам-звонкам.

На мобильные номера россиян практически ежедневно поступают назойливые спам-звонки. Есть два способа сократить их количество, считает директор по стратегическим коммуникациям компании Infosecurity Александр Дворянский. Первый — не указывать свой основной номер на непроверенных ресурсах в интернете, сказал он в интервью радио Sputnik.

«Старайтесь основной телефон, которым вы пользуетесь, к которому привязаны банковские карты, аккаунты в соцсетях, по возможности лишний раз просто не „светить“, тогда, соответственно, и звонков не будет. Если есть необходимость указывать в интернете мобильный номер, допустим, вы торгуете на электронных площадках, то заведите второй номер и используйте его. Это может быть даже не смартфон, а просто кнопочный телефон», — рекомендует Александр Дворянский.

Второй способ — использовать блокировщики звонков или определители вызовов.

«Все-таки мы живем в технологичный век, и есть много продуктов и сервисов, как платных, так и бесплатных, которые позволяют блокировать или определять нежелательные номера — показывать, что это спам или назойливая реклама. Соответственно, человек просто не будет брать трубку или не будет получать эти звонки. Это поможет сократить потенциальные потери и риски, а также сохранить нервную систему в нормальном состоянии», — отметил Александр Дворянский.

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