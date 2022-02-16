890x80
Реклама
От чего страхуются жители Карелии?
16.02.2022 16:20
Продолжится ли рост цен на недвижимость?
11.02.2022 17:01
Глава Карелии: «Мы не можем бесконечно расширять Петрозаводск» 22
16.02.2022 12:03
В Петрозаводске прошел одиночный антивоенный пикет (ФОТО) 27
16.02.2022 14:42

Эксперт дал совет, как купить тур и не потерять деньги из-за коронавируса

Новости. Общество
22:00, 16 Февраля 2022
фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Новости партнеров

Как избежать потери денег в случае отмены тура, рассказал директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 и различными противоэпидемическими мерами в мире меняется практически ежедневно, поэтому строить планы на отпуск надо аккуратно, важно четко понимать, что путешествие может и не состояться, считает директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма „Турпомощь“» Александр Осауленко. В интервью радио Sputnik он объяснил, какие инструменты помогут защититься от финансовых потерь в случае, если от оплаченной поездки придется отказаться из-за распространения омикрон-штамма в той или иной стране.

«На сегодняшний день достаточно активно используются страховки от невыезда. В ситуации с тем же „омикроном“ надо обязательно рассматривать данный инструмент как средство для защиты своих финансов. Невыезды бывают по разным причинам, например, критерием может стать эпидемиологическая ситуация в конкретной стране. Важно помнить, что невозвратные билеты (в случае самостоятельного планирования поездки, — ред.) под такую страховку вряд ли подойдут, так что возвратные тарифы (при которых пассажир может сдать билет и вернуть деньги, — ред.) — дополнительная страховка вашего путешествия», — отметил Александр Осауленко.

Страховка от невыезда бывает полезна тогда, когда путешествие становится невозможным по независящим от туриста причинам. Если же человек, заботясь о своем здоровье, сам сочтет поездку небезопасной, можно использовать еще один инструмент, продолжил эксперт.

«Если вы принимаете решение, что ехать небезопасно, при этом юридических моментов, которые бы вам помогли отказаться от поездки, нет, есть еще один вариант, который достаточно активно использовался в последние два года. Это перенос тура. То есть если вам позволяет график отпусков и у вас есть желание, надо подумать и посмотреть, на какие даты вы сможете перенести поездку», — посоветовал Александр Осауленко.

Можно также рассмотреть возможность покупки горящего тура, добавил он. Кроме того, многие туроператоры идут навстречу клиентам и соглашаются на минимальную предоплату при оформлении путевок. То есть большую часть суммы человек вносит непосредственно перед путешествием, уточнил эксперт.

«Это (минимальная сумма предоплаты, — ред.) реакция туроператоров на ситуацию сегодняшнего дня. Все прекрасно понимают, что покупка не должна быть для человека обременительна, когда он может потерять деньги и никуда не съездить», — заключил Александр Осауленко.

Готовясь к поездке, необходимо пройти вакцинацию, поскольку она резко снижает риск заражения коронавирусной инфекцией. Прививка также предотвращает тяжелое течение COVID-19, считают медики.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.02.2022, 09:01
Крупнейшая торговая сеть завлекает жителей Петрозаводска на вакансии «добрым прищуром глаз»
11.02.2022, 19:42
Известный предприниматель Карелии Леонид Белуга стал отцом в седьмой раз
10.02.2022, 14:32
Власти Петрозаводска не могут запретить строительство небоскреба на набережной Варкауса
14.02.2022, 16:58
«Это была любовь с первого взгляда»: глава Карелии впервые рассказал о новой жене
10.02.2022, 11:15
В Петрозаводске открыли круглосуточный пункт экспресс-тестирования на коронавирус
14.02.2022, 11:36
Аномальное тепло идет в Карелию

Чтиво

11.02.2022 19:13
Частная жизнь
«Каждый мужчина в такие моменты должен быть рядом со своей любимой» 8
Известный карельский предприниматель Леонид Белуга стал отцом в седьмой раз.
«Эпидемия долго не покидала Карелию из-за апатии и фатализма местных жителей» 3
10.02.2022 15:14
Лучшая сотня «Петровича» 2
07.02.2022 17:00
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»