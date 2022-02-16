Эксперт дал совет, как купить тур и не потерять деньги из-за коронавируса

Как избежать потери денег в случае отмены тура, рассказал директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 и различными противоэпидемическими мерами в мире меняется практически ежедневно, поэтому строить планы на отпуск надо аккуратно, важно четко понимать, что путешествие может и не состояться, считает директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма „Турпомощь“» Александр Осауленко. В интервью радио Sputnik он объяснил, какие инструменты помогут защититься от финансовых потерь в случае, если от оплаченной поездки придется отказаться из-за распространения омикрон-штамма в той или иной стране.

«На сегодняшний день достаточно активно используются страховки от невыезда. В ситуации с тем же „омикроном“ надо обязательно рассматривать данный инструмент как средство для защиты своих финансов. Невыезды бывают по разным причинам, например, критерием может стать эпидемиологическая ситуация в конкретной стране. Важно помнить, что невозвратные билеты (в случае самостоятельного планирования поездки, — ред.) под такую страховку вряд ли подойдут, так что возвратные тарифы (при которых пассажир может сдать билет и вернуть деньги, — ред.) — дополнительная страховка вашего путешествия», — отметил Александр Осауленко.

Страховка от невыезда бывает полезна тогда, когда путешествие становится невозможным по независящим от туриста причинам. Если же человек, заботясь о своем здоровье, сам сочтет поездку небезопасной, можно использовать еще один инструмент, продолжил эксперт.

«Если вы принимаете решение, что ехать небезопасно, при этом юридических моментов, которые бы вам помогли отказаться от поездки, нет, есть еще один вариант, который достаточно активно использовался в последние два года. Это перенос тура. То есть если вам позволяет график отпусков и у вас есть желание, надо подумать и посмотреть, на какие даты вы сможете перенести поездку», — посоветовал Александр Осауленко.

Можно также рассмотреть возможность покупки горящего тура, добавил он. Кроме того, многие туроператоры идут навстречу клиентам и соглашаются на минимальную предоплату при оформлении путевок. То есть большую часть суммы человек вносит непосредственно перед путешествием, уточнил эксперт.

«Это (минимальная сумма предоплаты, — ред.) реакция туроператоров на ситуацию сегодняшнего дня. Все прекрасно понимают, что покупка не должна быть для человека обременительна, когда он может потерять деньги и никуда не съездить», — заключил Александр Осауленко.

Готовясь к поездке, необходимо пройти вакцинацию, поскольку она резко снижает риск заражения коронавирусной инфекцией. Прививка также предотвращает тяжелое течение COVID-19, считают медики.