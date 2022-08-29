Эксперт: «Исполнительное производство по алиментам действует до совершеннолетия ребенка»

По словам ведущего эксперта учебно-методического отдела УФССП, исполнительное производство о взыскании алиментов не закрывается до совершеннолетия ребенка.

Ведущий специалист-эксперт службы судебных приставов Илья Гульчук на брифинге, посвященном вопросам взыскания алиментов, объяснил, как долго может действовать исполнительное производство.

«Когда человек, задолжавший по алиментам, устраивается на официальную работу, копия исполнительного документа находится у его работодателя. При этом, когда должник увольняется, исполнительное производство возобновляется — тогда, когда в этом возникает необходимость», — объяснил эксперт.

Илья Гульчук уточнил, что даже при отсутствии текущего долга судебный пристав может взаимодействовать с человеком, направляя в центр занятости.

«В конечном счете исполнительное производство ведется либо до совершеннолетия ребенка, если при этом не остается долга, либо до каких-то других обстоятельств вроде смерти должника. Наконец, кто-то может забрать заявление — либо второй родитель, либо сам достигший совершеннолетия ребенок», — подытожил судебный пристав.

Напомним, всего с начала 2022 года судебные приставы-исполнители в Карелии взыскали 168 миллионов рублей долгов по алиментам.