Эксперт: Мороз помогает сбросить лишние кило и справиться со стрессом

Доцент термобиологии из Финляднии Пиркко Хуттунен советует всем не избегать морозов – конечно, при условии грамотного подхода.

Как утверждает Хуттунен, опираясь на современные исследования, регулярно подвергать себе воздействию холода – полезно для здоровья.

"Холод помогает похудеть, уравновесить настроение и вдобавок увеличивает нашу способность переносить стресс", - заявляет Хуттунен.

Самые распространенные способы "охладиться" - это купание в проруби и ледяной душ или ледяные ванны.

"Краткосрочное пребывание на морозе, без разницы, в какой именно форме, здоровому человеку не вредит. Но подвергать себя влиянию холода нужно регулярно, лучше всего – раз в день, чтобы это оказало положительное воздействие на организм", - считает он.

Морозить себя до судорог, конечно же, не стоит. У всех порог переносимости холода разный – кто-то лишь окунается в прорубь, а кто-то может плескаться в ней десять минут и больше. Тем не менее, выгоду от купания получают все.

В теле человека присутствует прослойка бурой жировой ткани. Если белый жир "прилипает" в виде лишних килограммов, то бурый позволяет сжигать жирные кислоты в организме. Бурый жир вместо запасания энергии сжигает ее в больших количествах, выделяя тепло. Так теряются калории, пишет Yle.

Учеными было замечено, что если белый жир подвергать воздействию холода, то он превращается в бурый. Таким образом, регулярные ледяные ванны или купание в проруби могут помочь справиться с лишним весом – главное, не компенсировать потерю калорий, поедая после купания деликатесы, ведь холод также провоцирует аппетит.