Эксперт назвал главные опасности для смартфона летом

Научный сотрудник лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ имени Г.В. Плеханова Виталий Красиков в беседе с агентством «Прайм» назвал главные опасности для смартфона в летний период.

По словам эксперта, мобильные устройства подвержены повреждениям от падений, попадания воды и песка, а также воздействия высоких температур. При повышении столбика термометра выше 30 градусов устройство может перегреться при рекомендованной температуре эксплуатации аккумулятора от 0 до 25 градусов. Температура может критически повыситься под воздействием солнечных лучей во время отдыха на пляже, прогулки на улице, в машине или во время зарядки на подоконнике, пишет «Лента.ру».

При этом Красиков отметил, что это вряд ли приведет к взрыву смартфона, но способно вывести его из строя. Несмотря на то, что современные гаджеты могут контролировать температуру процессора и выключаться или прекращать зарядку во время перегрева. Поэтому эксперт не советует проводить эксперименты, подвергая телефон воздействию высоких температур.

Кроме того, на пляже смартфону грозит попадание воды и песка, напомнил Красиков. Поэтому следует не забывать, что электроника ни в коем случае не должна соприкасаться ни с водой, ни с песком. Также к поломке может привести попадание смартфона под дождь. Поэтому нужно помнить о правилах эксплуатации и обращаться с гаджетом аккуратно.