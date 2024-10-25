Эксперт назвал категорию россиян, рискующих попасть в черный список в популярной туристической стране

Вице-президент Альянса туристических агентств напомнил о важности организованного отдыха.

Депортация, денежный штраф, занесение в блэк-лист Шри-Ланки грозит туристам-дикарям, которые нарушили законодательство страны. Например, остались там жить на несколько месяцев или выловили представителей местной фауны. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

По его словам, последствия незаконного пребывания на Шри-Ланке касаются только неорганизованных туристов из России, которые не приобрели путевки в турагентствах, сами забронировали отель, купили авиабилеты, договорились с таксистами в аэропорту. При этом депортация и штраф зависят от тяжести наказания, подчеркнул эксперт.

«Достаточно большое количество россиян содержится в тюрьмах на Шри-Ланке. Нужно вот четко понимать, это страна для отдыха, а не условно для коллекционирования бабочек, жучков и ящериц», — добавил Мкртчян.

Ранее в своем телеграм-канале посольство России на острове из-за массовых проверок туристов со стороны местных властей призвало россиян проверять свои документы, которые могли бы подтвердить их законность нахождения в стране.

Однако в местных отелях документы не проверяют у 99% туристов из-за того, что они едут отдыхать организованно. При этом 95% туристов из России чаще всего приезжают организованно отдыхать на срок до 15 дней, отметил Мкртчян. Более половины из них покупают экскурсии, остальные остаются в отелях.

У всех них есть копии авиабилетов, загранпаспорт и ваучер, что уже подтверждает законность их пребывания на Шри-Ланке. В то же время с туристами ходят сопровождающие, поэтому при проверке не должно возникнуть проблем, отметил он.