Эксперт назвал лучшее время для перехода на зимнюю резину

Водителям посоветовали, когда лучше менять шины с летних на зимние.

Вице-президент Национального автомобильного союза, автоэксперт Ян Хайцеэр в интервью Москве 24 назвал лучшее время для перехода на зимнюю резину. По его словам, это надо делать при устойчивых температурах ниже 5 днем и заморозках ночью. При этом автоэксперт подчеркнул важность подготовки автомобиля к зиме.

— Важно проверить все системы, поскольку поломка в холодное время года особенно неприятна. Особое внимание следует уделить состоянию зимней резины: замена обязательна при износе протектора до недопустимых значений. Его высота должна составлять не меньше четырех миллиметров, — отметил специалист.

По словам Хайцеэра, жители южных регионов могут обойтись всесезонной резиной, но для большинства регионов страны необходимы зимние шины. Рассматривать необходимо все варианты, от премиальных брендов до экономичных.

— Возможно, у более бюджетных вариантов чуть больше износ или недостаточно высокий индекс скорости (до какой скорости можно разгоняться на конкретных покрышках. — Прим. ред.), но нужно понимать, что зима не время для скоростного маневрирования, — добавил он.

При этом эксперт отметил, что даже неизношенная резина постепенно теряет сцепные свойства.