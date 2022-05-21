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Эксперт назвал маловероятным возникновение пандемии оспы обезьян

Новости. Общество
20:30, 21 Мая 2022
фото: © Hector Vivas/Getty Images

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При передаче вируса от человека к человеку его заразность снижается, подчеркнул главный научный сотрудник Центра им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Вероятность того, что в мире возникнет пандемия оспы обезьян, близка к нулю, при передаче вируса от человека к человеку его заразность снижается. Такое мнение высказал ТАСС главный научный сотрудник Центра им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Нет, я думаю, что это невозможно. То есть так категорически никогда говорить нельзя, но вероятность этого близка к нулю», — сказал он, отвечая на вопрос, возможна ли в мире глобальная пандемия оспы обезьян, сравнимая с пандемией коронавируса.

Вирус оспы обезьян известен и хорошо изучен, он не способен вызывать крупные пандемии, подчеркнул Альтштейн. Причина в том, что заразность вируса слабеет при передаче от человека к человеку, однако если он переходит от животного к человеку, то последний болеет «очень тяжело и достаточно заразно», отметил эксперт.

«А потом, по мере того, как идет передача от человека к человеку, все ослабевает. Это в природе этого вируса, и скорее всего, даже если здесь это какой-то немножко отличающийся вариант [вируса], вряд ли это [пандемия] может случиться», — заключил Альтштейн.

Вирус оспы обезьян, получивший в апреле–мае распространение в ряде стран Западной Европы, выявлен и на других континентах. Всемирная организация здравоохранения в ближайшее время проведет экстренную встречу с участием ведущих экспертов для обсуждения вспышки. Ранее сообщалось, что в России нет случаев заболевания.

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