РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Честный взгляд
Дорога длиною в 10 лет: в Петрозаводске обсудили наболевшие вопросы «Резервного» и «Университетского»
29 октября, 18:58 Статьи
Тема недели
Станет ли Вологда примером для Карелии в борьбе с алкоголем
28 октября, 10:45 Статьи
Обществоведение
«Нескучное место»: в Петрозаводске появилась учебная мастерская для детей с особенностями
27 октября, 12:00 Статьи
Новости

Карелию на Чемпионате профмастерства в Москве представит девятиклассница петрозаводской школы №14

20:03

В Петрозаводске власти и жители обсудили наболевшие вопросы кварталов по улице Университетской

19:30

Эксперт назвал самую дорогую ошибку при подготовке дачи к зиме

19:02

Определился подрядчик, который расселит девять аварийных домов в Октябрьском районе

18:29

50-килограммовую бомбу времён Великой Отечественной войны нашли по соседству с Карелией

18:02

Фельдшеру в Карелии потребовалась помощь спасателей в транспортировке тяжелой пациентки

17:41

55-летний мужчина пропал в Заонежье

17:22

Туман окутает Карелию 30 октября

17:00

Автомобиль на скорости сбил подростка в Медвежьегорске

16:46

Житель Приладожья избил знакомого и вывез его в лес

16:32

В Минобрнауки рассказали, как будут определять количество платных мест в вузах

16:16

230 тонн замазученного грунта вывезли с пляжей Анапы

16:02

Около 17 млн россиян оформили самозапрет на выдачу кредитов

15:37

В Карелии завершилась программа «Vремя Zавтра»

15:25

«Внимание, розыск»: 18-летний петрозаводчанин обвиняется в краже

15:16

Водители игнорируют новые знаки и создают аварийные ситуации на одной из улиц в Петрозаводске

14:59

Билайн признали самым безопасным оператором

14:50

Жители Карелии могут выбрать управляющего пенсионными накоплениями до 1 декабря

14:41

«Ночь искусств»: в начале ноября жителей Карелии ждет насыщенная культурная жизнь

14:19

13 киноустановок и показы в бараках: в Минкультуры рассказали, с чего начиналось кино в Карелии

13:56

Российские учёные впервые вырастили кристаллы в открытом космосе

13:24

«Искал оппонента пять лет»: в МВД раскрыли причины громкого убийства в Петрозаводске

12:56

Суд взыскал с наследников долги по кредиту умершего заемщика

12:33

В Карелии запустили программу льготных кредитов для перепрофилирования алкомаркетов

12:09

Огонь едва не уничтожил квартиру на севере Карелии

11:11

В Петрозаводске открыто движение по новому Курганскому мосту

10:43

Карельский город вошёл в топ-5 дорогостоящих направлений для отдыха в ноябре

10:18

В Костомукше трое несовершеннолетних повредили вышку сотовой связи

09:56

Более 415 млн рублей выделят на капремонт диагностического корпуса в Петрозаводске

09:31

Автовокзал Петрозаводска опубликовал обновленное зимнее расписание

08:59

На Земле началась магнитная буря

08:39

Врачи Малышева и Продеус предупредили об опасности заражения норовирусом при употреблении устриц в ресторанах

08:20

Новый жилой комплекс с условиями для маломобильных людей в Петрозаводске прошел проверку

08:02

Минтруд России напомнил о праве отцов и родственников на отпуск по уходу за ребенком

07:42

Объявлен срок завершения строительства стадиона в Кондопоге

07:20

Соцнорму потребления электричества в России могут урезать в три раза

07:02

В Петрозаводске запускают троллейбусы по обновленной улице Судостроительной

06:42

Президент Камеруна Поль Бийя в 92 года переизбран на восьмой срок

00:10

Главные новости сегодняшнего дня

22:20

Названы самые востребованные профессии в Карелии

21:48

Инфляция в Карелии в сентябре ускорилась до 8,78%, опередив общероссийский показатель

21:25

Житель Карелии убил знакомого из-за конфликта

20:22

Эксперт оценил будущие пенсии зумеров

20:00

Житель Петрозаводска осужден на 5 лет строгого режима за насилие в отношении полицейского

19:08

Новые грузовые автомобили будут приобретены для лесных пожарных Карелии

18:55

Коммунальщики завершили первый этап реконструкции тепловых сетей на Ключевой

18:03

Артур Парфенчиков назвал приоритеты трехлетнего бюджета Карелии

17:29

Дождливо, до +8°С: прогноз погоды на 29 октября

17:01

Боксер из Карелии Роман Богданов будет защищать честь России на Первенстве Европы

16:40

Новый тренер хоккейной команды «Динамо-Карелия» рассказал о будущем коллектива

16:30

Готовность Лососинской плотины к осеннему половодью оценила межведомственная комиссия

16:22

Новые виды медпомощи по ОМС будут доступны жителям Карелии в будущем году

16:15

Призыв на военную службу в России станет круглогодичным

16:01

Шакала впервые обнаружили в лесу в Карелии

15:40

Умер актер из «Полицейского с Рублевки» Роман Попов

15:21

В Госдуме хотят отменить штрафы водителям за нарушения из-за ям на дороге

15:12

Налоговики Карелии рассказали об изменении правил расчета налогов на землю и имущество граждан

15:00

Похититель велосипедного колеса из Петрозаводска объявлен в розыск

14:41

Четыре человека утонули в Карелии за неделю: в МЧС напомнили о правилах поведения на воде

14:20

Петрозаводские энергетики модернизируют освещение в сквере имени Шотмана

14:05

Билайн запустил новую акцию «3в1»: забирайте realme 15T 256 ГБ с выгодой в 8000 рублей

13:57

В Петрозаводске юный водитель сбил подростка на пешеходном переходе

13:49

Похожий на метеорит объект наблюдали в небе над Петрозаводском

13:34

Пострадавшему от мошенников жителю Карелии удалось вернуть часть суммы

13:14

Под Петербургом пресечена работа нелегальной майнинг-фермы с ущербом свыше 1 млрд рублей

13:00

Закрытая территория обеспечит безопасность жильцов нового дома «Аристократ» в центре Петрозаводска

12:50

В Петрозаводске начали строить лесопильный завод за 3 млрд рублей

12:41

Почти 6 млн рублей похитили мошенники у жителей Карелии в минувшие выходные

12:27

В Петрозаводске сбили 45-летнего мужчину

12:11

Мед из непонятного сырья обнаружили в Карелии

11:52

В России предложили ввести «шведский стол» в школах

11:37

Пьют или перестали: что не так с антиалкогольной кампанией в Вологодской области

11:21

В День народного единства в Петрозаводске пройдет общенародный крестный ход

11:10

В МВД рассказали о схемах мошенников в «черную пятницу»

11:03

Легковой автомобиль перевернулся и врезался в фонарный столб под Петрозаводском

10:49

В Петрозаводске проведут фестиваль, посвященный Роберту Рождественскому

10:32

Пенсионер из Петрозаводска инвестировал в карман мошенников более 1,2 млн рублей

10:11

На озере в Карелии опробовали «подводный радар» для изучения ихтиофауны

10:04

11-летняя девочка получила травму на уроке физкультуры в Петрозаводске

09:49

В Карелии сняли выпуск нового гастрономического шоу

09:29

Заболеваемость ОРВИ в Карелии продолжает снижаться

08:59

Жителю Карелии вынесли приговор за убийство двух человек

08:39

Видеообращением к президенту страны, которое записали жители квартала в Петрозаводске, заинтересовался Следком России

08:22

«Достойнейших жён» мифологических героев определят в Выставочном зале Петрозаводска

08:02

«Яблочный» депутат Петросовета Ольга Тужикова досрочно покидает свой пост

07:44

Звёзды игровой индустрии оценят разработки начинающих программистов из Петрозаводска

07:22

«Мы ждали их больше 30 лет»: известный оркестр из Москвы выступит на сцене Карельской филармонии

07:05

Грибной парфюм из Карелии представили на выставке в Петербурге

06:43

Убыточный аэропорт в Финляндии закроют до конца года

00:12
Эксперт назвал самую дорогую ошибку при подготовке дачи к зиме
Сегодня 19:02 Общество
Поделиться

Самая распространенная и дорогостоящая ошибка дачников при подготовке к зиме — не слить воду из труб и радиаторов. Но подготовка к зиме включает в себя и другие важные действия.

фото: © Столица на Онего

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал Газете.ру об основных принципах подготовки дачи к зиме.

— Основная наша задача — минимизировать возможные риски, будь то переохлаждение дома, разрыв труб или гибель плодовых деревьев. Зима — серьезное испытание, и подходить к нему нужно во всеоружии, — сказал Чаплин.Необходимо полностью слить воду из всех труб, радиаторов, бачков унитазов и сифонов. Для надежности системы можно продуть сжатым воздухом и заполнить специальным антифризом. Следует отключить электроэнергию на вводном автомате, но обязательно оставить питание для охранной сигнализации.

Также важно осмотреть кровлю, очистить водостоки от листвы, чтобы под тяжестью снега они не обрушились и заменить сгнившие доски на террасах. Вентиляционные отверстия в подполье и на чердаке нужно закрыть для сохранения тепла.

Окна для предотвращения сырости оставить приоткрытыми или оборудовать клапанами. Важно защитить стволы деревьев от грызунов лапником или сеткой, убрать все садовые инструменты и инвентарь в закрытое помещение, сказал Чаплин.

Также ранее он говорил о том, что осень — также удачное время для подзимней высадки плодовых деревьев и кустарников и внесения фосфорно-калийных удобрений. Правильная подготовка осенью сэкономит время, силы и средства весной.

Напомним, МЧС Карелии призвало автомобилистов сменить летнюю резину на зимнюю.

Обсудить (0) в ленту
Закрытая территория обеспечит безопасность жильцов нового дома «Аристократ» в центре Петрозаводска
Торговый центр начали строить в «Талоярви»
Карелию на Чемпионате профмастерства в Москве представит девятиклассница петрозаводской школы №14
20:03 Общество
В Петрозаводске власти и жители обсудили наболевшие вопросы кварталов по улице Университетской
19:30 Общество
Эксперт назвал самую дорогую ошибку при подготовке дачи к зиме
19:02 Общество
Определился подрядчик, который расселит девять аварийных домов в Октябрьском районе
18:29 Общество
50-килограммовую бомбу времён Великой Отечественной войны нашли по соседству с Карелией
18:02 Происшествия
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение