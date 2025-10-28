Эксперт назвал самую дорогую ошибку при подготовке дачи к зиме

Самая распространенная и дорогостоящая ошибка дачников при подготовке к зиме — не слить воду из труб и радиаторов. Но подготовка к зиме включает в себя и другие важные действия.
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал Газете.ру об основных принципах подготовки дачи к зиме.
— Основная наша задача — минимизировать возможные риски, будь то переохлаждение дома, разрыв труб или гибель плодовых деревьев. Зима — серьезное испытание, и подходить к нему нужно во всеоружии, — сказал Чаплин.Необходимо полностью слить воду из всех труб, радиаторов, бачков унитазов и сифонов. Для надежности системы можно продуть сжатым воздухом и заполнить специальным антифризом. Следует отключить электроэнергию на вводном автомате, но обязательно оставить питание для охранной сигнализации.
Также важно осмотреть кровлю, очистить водостоки от листвы, чтобы под тяжестью снега они не обрушились и заменить сгнившие доски на террасах. Вентиляционные отверстия в подполье и на чердаке нужно закрыть для сохранения тепла.
Окна для предотвращения сырости оставить приоткрытыми или оборудовать клапанами. Важно защитить стволы деревьев от грызунов лапником или сеткой, убрать все садовые инструменты и инвентарь в закрытое помещение, сказал Чаплин.
Также ранее он говорил о том, что осень — также удачное время для подзимней высадки плодовых деревьев и кустарников и внесения фосфорно-калийных удобрений. Правильная подготовка осенью сэкономит время, силы и средства весной.
Напомним, МЧС Карелии призвало автомобилистов сменить летнюю резину на зимнюю.