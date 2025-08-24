Реклама на сайте
Как стать директором магазина до 30 лет: истории успеха от молодых профессионалов из Карелии
19 августа, 18:35
«Терминатор 2: Судный день»: кинолегенда оставляет человечеству считанные годы, но даёт надежду
15 августа, 16:25
«На ярком солнце»: французский киношедевр с Аленом Делоном вновь покоряет мировой прокат
08 августа, 16:40
У застрявшей в горах Киргизии туристки появился шанс на спасение

07:20

Карельские студенты вошли в число лучших в пляжном волейболе по России

07:00

Новый памятник открыли в окрестностях Петрозаводска

06:40

Названа доступная процедура для снятия тревожности

00:10

Всероссийский трайбл-фестиваль «LIITANSSI» прошел в Карелии

23:10

Эксперт назвал самые частые виды автоподстав в России

22:00

Нашелся пропавший в Суоярвском округе Карелии мужчина

21:40

Умер режиссер легендарных советских телесериалов

20:30

Мужчину в Карелии избили ремнем после спора в развлекательном заведении

19:50

Два автомобиля столкнулись на федеральной трассе в Карелии

18:30

Дожди и грозы ждут Карелию 25 августа

17:00

Два судна столкнулись в водах Карельского перешейка

15:40

Стала известна причина эвакуации «Лотос Плазы»

14:00

В Петрозаводске эвакуировали «Лотос Плазу»

13:30

Жителям Карелии рассказали о погоде до конца августа

12:30

Дом вспыхнул в Кондопожском районе Карелии

11:30

Мужчина пропал на западе Карелии

10:30

Доставщику еды на электровелосипеде вызвали скорую после бесконтактного ДТП в Петрозаводске

09:50

Пенсионерка в Карелии второй раз попалась на уловку мошенников

09:30

Поселки Прионежского района оставались без света до утра

09:05

Бастрыкин поручил проверить информацию об отсутствии ФАПа в карельском поселке

08:00

Свой флаг появился у Лахденпохской районной спортшколы

07:00
Эксперт назвал самые частые виды автоподстав в России
24 августа, 22:00 Общество
Россиянам дали совет, как избежать автоподстав на дороге.

фото: joejo joestar / unsplash

Чтобы не стать жертвой обмана на дороге, лучше всего иметь видеорегистратор. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал автоэксперт и главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин. По его словам, несмотря на то, что автоподставы постепенно уходят в прошлое, все-таки они случаются.

— Вообще история с подставами почти закончилась, но самая распространенная подстава — небольшое касание в своей полосе, бампер отваливается, и человек обвиняет во всем того, кто ехал спереди. Бампер плохо закреплен у мошенников, и из-за этого случается коллизия, — сказал Ракитин.

Также людей обманывают, когда просят помощи и пытаются продать что-то якобы очень ценное, а на самом деле очень дешевое.

— Есть еще один тип подстав — это когда пешеходы намеренно выбегают на пешеходный переход, и если у вас нет видеорегистратора, то это большая проблема. (…) То есть ребенок бежит по проезжей части, видит, что едет машина, резко перед ней выбегает на дорогу. Небольшое касание, буквально сантиметр поверхности, он падает, тут же прибегают его родители, родственники и требуют с водителя компенсации, — объяснил автоэксперт.

По его словам, аналогично могут поступать и велосипедисты, намеренно врезаясь в борт автомобиля. Для этого очень важно иметь авторегистратор, чтобы доказать обратное.

