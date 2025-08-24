Эксперт назвал самые частые виды автоподстав в России

Россиянам дали совет, как избежать автоподстав на дороге.

Чтобы не стать жертвой обмана на дороге, лучше всего иметь видеорегистратор. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал автоэксперт и главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин. По его словам, несмотря на то, что автоподставы постепенно уходят в прошлое, все-таки они случаются.

— Вообще история с подставами почти закончилась, но самая распространенная подстава — небольшое касание в своей полосе, бампер отваливается, и человек обвиняет во всем того, кто ехал спереди. Бампер плохо закреплен у мошенников, и из-за этого случается коллизия, — сказал Ракитин.

Также людей обманывают, когда просят помощи и пытаются продать что-то якобы очень ценное, а на самом деле очень дешевое.

— Есть еще один тип подстав — это когда пешеходы намеренно выбегают на пешеходный переход, и если у вас нет видеорегистратора, то это большая проблема. (…) То есть ребенок бежит по проезжей части, видит, что едет машина, резко перед ней выбегает на дорогу. Небольшое касание, буквально сантиметр поверхности, он падает, тут же прибегают его родители, родственники и требуют с водителя компенсации, — объяснил автоэксперт.

По его словам, аналогично могут поступать и велосипедисты, намеренно врезаясь в борт автомобиля. Для этого очень важно иметь авторегистратор, чтобы доказать обратное.