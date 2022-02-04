Эксперт назвал вероятные причины затопления Петрозаводска канализацией

Старший преподаватель экологического права Карельского филиала РАНХиГС Сергей Пластинин считает, что надзорные органы поздно подключились к анализу ситуации после масштабной коммунальной аварии в Петрозаводске.

Устаревшие централизованные сети водоотведения и привычка горожан выбрасывать в унитаз твердые отходы могли спровоцировать ЧП с утечкой канализации в Петрозаводске. Об этом заявил «Столице на Онего» эксперт по водному и земельному законодательству Сергей Пластинин. По оценке собеседника издания, надзорные органы поздно подключились к изучению воздействия коммунального происшествия на окружающую среду.

«Во многих городах такие утечки происходят, выходы на поверхность сточных вод из централизованной системы водоотведения. Но чем усугубляется (ситуация) в Петрозаводске — очень большими уклонами, старостью сетей водоотведения. Достаточно протяженная сеть и она имеет уже достаточно большой износ, естественно… Действительно, люди злоупотребляют правом и сбрасывают в сети водоотведения, условно говоря, все отходы, которые образуются у них в быту», — заявил Сергей Пластинин.

Он пояснил, что наиболее опасны для сетей водоотведения липкие отходы, содержащие жиры и обладающие клеящей способностью; вязкие нефтепродукты, например, масла и смазки. Все эти вещества образуют отложения в коммуникациях. Также в городе сбрасывают в колодцы грязь, пояснил эксперт.

Сергей Пластинин считает, что компетентные органы не провели своевременную проверку ситуации после канализационных утечек. Сразу после ЧП необходимо было изучить состояние загрязнения снега, грунта, а также реки Неглинка и Онежского озера, считает он.

«Мне непонятно, почему надзорные органы так среагировали медленно», — заявил эксперт. Сергей Пластинин пояснил, что следить за состоянием реки Неглинка обязано Минприроды Карелии. Контроль за состоянием Онежского озера возложен на Росприроднадзор.

Эксперт Пластинин предполагает, что прохожие, вероятно, не могли подвергнуться опасности из-за утечек канализационных вод в городе. Вместе с тем, ущерб мог быть нанесен природе, считает эксперт.

«Что касается водоемов, конечно, однозначно, воздействие место имеет», — заявил Сергей Пластинин. Как пояснил эксперт, пострадать могли Онего и Неглинка. Но ущерб должен быть установлен — для этого следует вычислить период предполагаемого загрязнения и рассчитать его концентрации.

Напомним, в воскресенье, 6 февраля, на перекрестке ул. Фридриха Энгельса — ул. Крупской образовалась течь. Потоки воды хлынули из колодца от таможни по улицам города. Канализационными стоками затопило улицы Энгельса, Красную, Кирова, Еремеева и Слободскую.

Власти города и коммунальщики назвали причиной масштабной аварии засор и попросили петрозаводчан не выкидывать в канализацию бытовой, строительный мусор и ветошь.

При этом, представитель ПКС на оперативном совещании в администрации Петрозаводска заявил, что в результате аварии канализационные стоки в Онежское озеро не попали, а грунт, в который пролилась сточная жидкость, будет извлечен и заменен на новую почву.

Прокуратура Карелии организовала проверку по информации СМИ о коммунальной аварии в центре Петрозаводска, в результате которой несколько улиц оказались затопленными канализационными стоками.