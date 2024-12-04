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Эксперт назвал алкогольный напиток, противопоказанный тревожным людям

Новости. Медицина
00:10, 06 Декабря 2024
фото: © Unsplash

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Нейрофармаколог объяснил, какие алкогольные напитки будут провоцировать тревожное состояние.

Тревожным людям не рекомендуется пить игристые вина, уверен британский нейрофармаколог Дэвид Натт. Алкогольные напитки, усиливающие беспокойство, он назвал The Telegraph. Его слова приводит «Лента.ру».

Натт рассказал, что тревожным людям противопоказан алкоголь, который вызывает быстрое опьянение, так как это запускает в мозге процесс нейроадаптации. Он пояснил, что этот механизм смягчает действие алкоголя, не дает человеку потерять контроль и уснуть, но вместе с этим повышает тревожность. Натт указал, что нейроадаптация может продолжаться даже после выведения алкоголя из организма. «Именно поэтому вы просыпаетесь рано утром с учащенным сердцебиением и чувством тревоги», — считает эксперт.

По мнению специалиста, самую сильную тревожность вызывают просекко, шампанское и другие игристые вина, так как в них содержатся газы, ускоряющие всасывание алкоголя в кровь. Также при тревожности Натт не рекомендовал крепкие напитки темных цветов, такие как виски или коньяк. Он объяснил, что в них содержатся сложные спирты, которые усиливают нейроадаптацию.

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