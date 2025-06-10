Эксперт назвала самую опасную тару для напитков в магазинах

Один вид тары становится опасным для здоровья при механическом воздействии.

Алюминиевая банка является одной из самых проблемных видов тары в быту, рассказала руководитель направления «Продукты питания» фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова в беседе с «Лентой.ру». Причиной этого является тот факт, что контактная поверхность на ней ничем не защищена, и на ней могут находиться различные бактерии.

«Особенно часто встречаются кишечная палочка и золотистый стафилококк — устойчивые к антисептикам микроорганизмы, передающиеся при касании немытыми руками или через грязные поверхности на складах и в логистике», — поделилась Анищенкова.

Она посоветовала перед употребление перелить газировку из банки в кружку или стакан

Также собеседница «Ленты.ру» отметила, что изнутри банка покрыта тончайшим слоем полимерной пленки, предотвращающей контакт алюминия с напитком. Этот слой может содержать бисфенол-А — вещество, которое при определенных концентрациях ведет к проблемам с эндокринной системой.

«Повреждение внутреннего слоя, например, при падении банки, может ускорить окислительные процессы и повысить миграцию металлов в напиток, сделав его опасным для употребления», — указала она.

Напротив, надежной тарой эксперт назвала стеклянные бутылки, так как стекло не вступает в реакцию с жидкостями и имеется съемная крышка.

Тетрапак и подобные упаковки также достаточно безопасные, однако, в случае отсутствия наружной крышки, такую тару приходится разрезать ножницами или протыкать трубками. При вскрытии микроорганизмы практически сразу начинают размножаться при комнатной температуре, особенно если содержимое содержит сахар.