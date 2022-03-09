890x80
Реклама
Центр поддержки экспорта Карелии объявил конкурс «Экспортер года»
09.03.2022 16:55
Карелия потеряет лесной экспорт в Европу
09.03.2022 15:04
Банки прекращают продажу наличной валюты гражданам
09.03.2022 00:28

Эксперт назвала способ избежать переедания при панике и депрессии

Новости. Общество
00:10, 10 Марта 2022
фото: © nashatynda.ru

Новости партнеров

Диетолог Писарева призвала отказаться от сладостей с и заниматься спортом при стрессе.

Диетолог Ирина Писарева в интервью RT рассказала о том, как правильно питаться и поддержать свой организм при стрессе. Она также сообщила, как избежать переедания при панике и депрессии. Об этом написала Лента.ру.

Писарева отметила, что сейчас многие люди испытывают панику, страх и другие негативные чувства, которые способствуют перееданию. В таком случае она посоветовала отказаться от сладостей, придерживаться правильного питания, а также призвала соблюдать водный баланс.

Эксперт назвала способ поддержать организм с помощью физической нагрузки. Она порекомендовала заниматься спортом, гулять на свежем воздухе, практиковать йогу, а также ароматерапию и дыхательные практики.

«Дефицит витаминов может усугубить ситуацию. Витамины группы В участвуют в обменных процессах нервной системы, также успокаивают и укрепляют её. Минералы, такие как калий, магний, йод, цинк, также способствуют передаче нервных импульсов и улучшают работу мозга», — добавила Писарева.

Специалист посоветовала включить в рацион каши, хлеб, нежирное мясо, морепродукты, фрукты, овощи, морскую капусту и горький шоколад.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.03.2022, 15:06
Финская компания, владеющая лесопильным заводом в Карелии, закрывает производство в России
04.03.2022, 12:16
В Петрозаводске выстроились очереди у отделений банка, попавшего под западные санкции (ФОТОФАКТ)
05.03.2022, 16:41
Торговая сеть «Пятерочка» подтвердила введение ограничений на продажу продуктов в одни руки
08.03.2022, 09:05
Покупатели в Петрозаводске рассказывают об исчезновении некоторых продуктов в магазинах
05.03.2022, 17:21
Юный житель Карелии погиб во время спецоперации на Украине
09.03.2022, 07:15
Подсчитано количество бомбоубежищ Петрозаводска, постоянно готовых принять людей

Чтиво

08.03.2022 09:01
Частная жизнь
Рожденная танцевать
Мама троих детей, красавица-жена, успешный предприниматель, яркая, талантливая, блистательная Ольга Захаренкова.
«Я — счастливый человек!»
05.03.2022 14:40
Как не сойти с ума, читая новости
05.03.2022 13:50
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»