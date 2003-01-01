Эксперт назвала условия для получения пенсии в 50 тысяч рублей

Для получения страховой пенсии в размере 50 тысяч рублей необходимо иметь заработную плату не менее 230 тысяч рублей ежемесячно и страховой стаж от 15 лет.
Для достижения целевого размера пенсии необходимо выполнить три основных условия, сообщает «ТАСС» со ссылкой на эксперта Президентской Академии Марина Солодовникова:
— Достижение установленного пенсионного возраста (60 лет для женщин, 65 лет для мужчин).
— Накопление не менее 280 пенсионных коэффициентов (баллов).
— Наличие страхового стажа не менее 15 лет.
— Максимально за один год можно заработать 10 баллов, и это возможно при годовом доходе от 2,759 млн рублей, то есть при ежемесячной зарплате не менее 230 тысяч рублей, — рассказала Солодовникова.
В страховой стаж засчитываются и нестраховые периоды, такие как:
— Уход за ребенком до полутора лет
— Служба в армии
— Другие социально значимые периоды
При соблюдении всех перечисленных условий и сохранении высокого уровня заработной платы на протяжении всей карьеры страховая пенсия может достичь 50 тысяч рублей, подытожила Солодовникова.
