Эксперт объяснил, как удлинить новогодние праздники в 2026 году

Новогодние каникулы в 2026 году можно продлить, если правильно оформить отпуск. Советы дал эксперт, в том числе рассказал, когда выгоднее отдыхать.

Согласно постановлению о праздничных и выходных днях в 2026 году, отдых на новогодние праздники в совокупности продлится 12 дней. Но можно его удлинить, рассказал агентству «Прайм» директор по персоналу КРОС Сергей Муравьев.

— Если взять отпуск на два дня 29 и 30 декабря, то новогодние каникулы увеличатся до 16 дней. В этом году 31 декабря тоже выходной. Таким образом, можно себе устроить полноценную перезагрузку более двух недель за счет всего лишь двух отпускных дней, — советует Муравьев.

Увеличить продолжительность отдыха можно и в феврале (отпуск 24-27). В общей сложности отдыхать получится 9 дней с 21 февраля по 1 марта. В марте можно взять 4 дня с 10 по 13. В июне и ноябре для девятидневного отдыха тоже можно взять по четыре дня к праздникам.

Примерно такой же расчёт получится, если брать отпуск в конце апреля или после вторых майских праздников. А вот между майскими в этом году брать отпуск не очень выгодно – добавится всего два дня.

С точки зрения денег самые выгодные в будущем году отпуска в апреле, июле, сентябре, октябре и декабре. В этих месяцах больше всего рабочих дней, а значит отпускные компенсируют значительную часть стандартной зарплаты за месяц, объяснил эксперт.

Расчет простой: чем больше рабочих дней в месяце, тем меньше стоит один рабочий день и, соответственно, меньше потери, если брать отпуск.

