Эксперт объяснил, как зашифровать секретный файл при отправке

Специалист рассказал о программах защиты секретных файлов при отправке через мессенджеры и почту.

В технологическом пространстве представлено большое количество различных сервисов по передаче данных. При отправке фотографий, видео и документов мы, чередуя, пользуемся мессенджерами, почтой и файловыми хранилищами. Удобство интерфейса и скорость работы программ чаще всего вытесняют на второй план важность сохранности передаваемого контента. Но бывают случаи, когда безопасность содержимого находится в приоритете, рассказал агентству «Прайм» партнер и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

За 2020 год частота передачи деловой документации посредством облачных технологий увеличилась практически в два раза. Вместе с этим выросло и количество кибератак. Это объясняется в первую очередь переходом большого количества сотрудников на удалённый формат работы. Из-за быстрых изменений не все организации успевают продумать вопросы защиты в полной мере, поясняет он.

«Обеспечить безопасную передачу важных файлов можно и самостоятельно. Для этого подходят программы шифрования документов — они находятся в свободном доступе и их несложно найти с помощью поисковиков. Но пользоваться необходимо только теми, чей разработчик известен и давно работает на рынке», — отмечает эксперт.

Принцип действия таких программ заключается в создании специального ключа, посредством которого файл запечатывается на вашей стороне и распечатывается на стороне получателя. Чем серьёзнее система шифрования, тем сложнее выглядит этот ключ.

Например, создать закрытую ZiP-папку можно встроенными средствами операционной системы. Впоследствии она открывается обычным паролем, и уровень защиты у такого файла невысокий. А шифрование, осуществлённое специальной программой, позволит открыть файл только при наличии так называемого сертификата. Такие сертификаты заранее генерируются и используются в момент отправки и получения документов.

«Открытие документа с таким уровнем шифрования возможно только через программу, в которую этот сертификат был заранее загружен — иначе говоря, ключа в виде набора символов пользователь не видит, защита происходит на программном уровне», — говорит Мясоедов.

Для обеспечения максимальной сохранности содержимого файлов, параллельно с шифрованием самого документа, разумно пользоваться и соответствующими каналами связи.

Есть мессенджеры, предлагающие так называемое peer-to-peer общение. Они позволяют обходить при передаче данных внешние сервера, благодаря чему файлы не проходят через руки третьей стороны. Помимо этого, можно отправлять файлы через облачные хранилища, специализирующиеся на безопасности. Они зачастую предлагают дополнительное шифрование всего хранимого контента.

«Данные методы пусть и не являются самыми совершенными инструментами безопасного общения, но они доступны большинству пользователей и обеспечивают весьма высокий уровень защиты, особенно когда применяются одновременно», — заключает эксперт.