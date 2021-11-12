Эксперт объяснил, почему депутаты не поддержали часть поправок в Конституцию Карелии

На заседании Законодательного собрания республики депутаты 1 декабря приняли проект закона «О внесении изменений в Конституцию Республики Карелия» в первом чтении.

С такой законодательной инициативой выступили глава республики Артур Парфенчиков и депутаты Элиссан Шандалович, Ольга Шмаеник, Илья Раковский, Леонид Лиминчук, Анна Лопаткина, Галина Гореликова, Сергей Шугаев, Татьяна Тишкова, Алексей Хейфец, Ирина Кузичева, Сергей Андруневич, Артем Валюк, Алексей Орлов, Лидия Суворова, Марина Гуменникова, Владимир Кванин.

В то же время ряд поправок, касающиеся социального блока, предложенные, в частности, Эмилией Слабуновой, Николаем Черненко, Ларисой Бойченко, не были поддержаны. Ранее эти поправки отклонила рабочая группа по совершенствованию Конституции республики. По этому поводу мы попросили высказаться независимого эксперта — кандидата юридических наук, члена Общественной палаты Карелии Александра Баталина.

«Безусловно, в Конституции республики должны быть прописаны основные гарантии в части координации вопросов здравоохранения, в том числе обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранения и укрепления общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью. В то же время, на наш взгляд, необходимо очень осторожно подходить к тексту основного закона республики в части внесения в неё значительных по объему изменений. Нельзя превращать этот принципиальный документ в перечень конкретных обязательств. Для этого есть нижестоящие по отношению к Конституции республики законы субъекта РФ и иные нормативные правовые акты. Именно поэтому наиболее логичными, соответствующими Конституции РФ и духу федерального закона, видятся именно те формулировки, которые и попали в текст законопроекта, устанавливающие, в частности, гарантии оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранения, укрепления здоровья и реализации государственных программ охраны и укрепления здоровья населения.

Полагаем, такие изменения к Конституции республики в полной мере вобрали в себя приоритетные направления развития региона и обязательства, взятые на себя государством в лице своих органов власти. В этой связи наиболее логичным выглядит и результат голосования, в котором подавляющим большинством голосов законопроект принят в первом чтении».