Эксперт объяснил, почему гирлянды могут быть опасны для здоровья

Яркие гирлянды, по словам специалиста, могут негативно влиять на здоровье.

Гирлянды, которые многие вешают на новогодние елки, могут быть опасны для здоровья. Об этом сообщил менеджер компании Winstons Beds Исаа Риз, передает издание New York Post (NYP). Его слова приводит «Мослента».

«Яркие, мигающие или синие рождественские гирлянды перед сном — это катастрофа для гигиены сна. Они сбивают с толку ваш мозг, подавляют мелатонин, гормон сна, и затрудняют расслабление вашего тела», — сказал эксперт.

Уточняется, что синий свет имеет короткую длину волны и высокую энергию, а значит, он повышает внимательность и настроение. Это может быть полезно днем, но ночью может нарушить биологические часы организма.