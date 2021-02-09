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Эксперт объяснил, почему не стоит писать свои имя и фамилию в интернете

Новости. Общество
19:40, 09 Февраля 2021
фото: pixabay.com / StartupStockPhotos
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Используя ваше имя и фамилию, найденные в интернете, мошенники могут писать вашим друзьям и родным, вымогая деньги, или могут собрать о вас информацию, которую в будущем используют как шантаж.

Об этом рассказал агентству "Прайм" руководитель команды разработки мессенджера Gem4me Ваге Закарян.

"Все мы делаем ошибки, профессиональные или личные, а интернет, как известно, помнит все. "Пристрастие к азартным играм, злоупотребление алкоголем, связь на стороне — что угодно может стать поводом заплатить людям, в чьи руки попала эта информация. И вам повезет, если это будет одноразовый платеж, а не кабала на всю жизнь", — указал эксперт.

Многие люди, не скрывающие свое имя, считают нужным еще и похвастаться уровнем благосостояния — постоянно публикуют фото из дорогих отелей, с престижных курортов и из дома, не скрывая при этом геолокации.

"Все это является чуть ли не открытым призывом к ворам: вот этот человек, данные которого всем известны, сейчас находится на курорте в другой стране, а значит, самое время забраться к нему домой", — отмечает Закарян.

Тренд о защите данных пользователей не случайно сейчас набирает такую силу. Люди начинают понимать, что высокая степень открытости означает низкую степень защиты, и принимают меры. Кто-то перестал регистрироваться в соцсетях под реальным именем и научился стирать "метки" места и времени с фотографий. Кто-то перешел на общение в мессенджеры, которые позволяют не использовать реальные данные и защищают переписку от утечек.

"Обратите внимание, действительно известные и состоятельные люди всегда избегают публичности — мало у кого есть открытый профиль в соцсетях, а если и есть, то он ведется с соблюдением всех мер безопасности. На Западе сейчас пользуется популярностью идея полного отказа от соцсетей: считается, что это признак свободного человека, который может позволить себе жить без привязки к интернету", — резюмировал эксперт.

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