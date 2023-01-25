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Эксперт объяснила, как увеличение МРОТ скажется на жителях Карелии

Новости. Общество
09:41, 27 Февраля 2023
фото: © Григорий Сысоев / ТАСС, архив

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Увеличение МРОТ не означает автоматического роста зарплат, но может ему поспособствовать.

Эксперт по трудовому праву, юрист площадки интернет-рекрутинга hh.ru Татьяна Нечаева рассказала, что значит увеличение МРОТ для работников и соискателей — напомним, по предложению президента России минимальный размер оплаты труда с 2024 года увеличится на 18,5%, до 19,2 тысячи рублей.

МРОТ в России — нижний порог вознаграждения. Работник не может получать ниже этой суммы, если он отработал полный месяц и выполнил все перечисленные в трудовом договоре обязанности. Региональный МРОТ может отличаться от российского, но только в сторону увеличения.

При этом зарплата высчитывается до вычета НДФЛ, то есть, работнику на руки может быть выдана сумма и меньше МРОТ. При этом в минимальную оплату труда не включаются компенсационные и стимулирующие выплаты, районные коэффициенты, надбавки за работу в районах Крайнего Севера. Если сотрудник работает на часть ставки, зарплата может быть меньше МРОТ.

Минимальный размер оплаты труда используют также при расчете социальных выплат и пособий по безработице, нетрудоспособности, беременности и т. п. Так, при расчете больничных учитывается средний дневной заработок, который рассчитывается как сумма за два расчетных года, которая делится на 730 (число дней за два года).

Увеличение МРОТ не означает автоматического роста зарплаты, кроме тех работников, чья заработная плата не превышает минимальный размер оплаты труда. Но многие работодатели, помимо других показателей, ориентируются еще и на МРОТ.

Напомним, в Карелии средняя зарплата составила 49 918 рублей — это на 6510 рублей больше, чем год назад, но все еще на 8 261 рубль меньше, чем в среднем по России.

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