Эксперт оценил будущие пенсии зумеров

Эксперт рассказал, какую пенсию будут получать молодые россияне, только начинающие трудовую деятельность.
Россияне, только начинающие трудовую карьеру, cмогут рассчитывать на страховую пенсию в диапазоне от 25 тыс. до 40 тыс. рублей. Такой расчет сделал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.
Прогноз основан на усредненных показателях: заработной плате около 100 тысяч рублей и стаже от 30 до 40 лет. По словам Селезнева, представители поколения зумеров (родившиеся в нулевые) получат выплаты, сопоставимые с нынешними пенсиями или незначительно их превышающие. Это связано с более непрерывным стажем по сравнению со старшими поколениями, у которых могли быть «провальные» периоды, не вошедшие в расчет пенсии.
При этом финансист указал на серьезные проблемы, стоящие перед пенсионной системой. Социальный фонд России уже несколько лет работает с крупным дефицитом: объем поступающих страховых взносов составляет около 12 трлн рублей, тогда как расходы на выплаты превышают 17 трлн. Эксперт отметил, что даже текущие пенсии можно считать завышенными относительно реальных финансовых возможностей фонда.
Учитывая старение населения и уменьшение числа работающих людей, нагрузка на систему будет только расти, допустил финансист.
По данным самого Социального фонда России на 1 июля 2025 года, средний размер пенсии по старости в стране составлял 25 098 рублей в месяц. При этом у работающих пенсионеров она была около 22,1 тыс. рублей, а у неработающих — 25,8 тыс. рублей. Ранее был назван средний размер страховой пенсии в России.