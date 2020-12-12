Эксперт по делу Дмитриева умер от коронавируса

Самый известный советский секс-просветитель доктор Лев Щеглов скончался на 74-ом году жизни.

В Петербурге 11 декабря в возрасте 74 лет скончался ректор Института психологии и сексологии, один из ведущих психотерапевтов и сексологов страны Лев Щеглов, об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на группу исследователя.

Причиной смерти Льва Щеглова стала коронавирусная инфекция. Он боролся с коварной болезнью с ноября, пару недель назад был госпитализирован. В первое время ничего не предвещало печального исхода, запланированные лекции буднично переносились на более поздний период, ученый вел свои страницы в соцсетях.

Несколько дней назад стало известно, что ученый подключен к аппарату ИВЛ с 80-процентным поражением легких. Вечером 10 декабря он скончался.

Напомним, в июне 2017 года, когда в Петрозаводском городском суде рассматривалось дело поисковика Юрия Дмитриева, обвиняемого тогда в изготовлении порнографии с изображением его приемной дочери, со стороны защиты свидетелем выступил приглашенный эксперт-сексолог из Санкт-Петербурга Лев Щеглов. По мнению Щеглова, фотографии, на основании которых обвиняется Юрий Дмитриев, не могут являться порнографическим материалом.

На сегодняшний день Верховный суд республики назначил новую экспертизу фотографий, которые фигурируют в деле Юрия Дмитриева. Ее проводят карельские эксперты.

Напомним, Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки его обнаженной приемной дочери, содержавшиеся в домашнем компьютере исследователя репрессий. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил голые фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка. Кроме того, в квартире Дмитриева были обнаружены части охотничьего ружья.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери.

22 июля 2019 года судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков признал Юрия Дмитриева виновным в действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. При этом Дмитриев был оправдан по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия.

С вынесенным приговором не согласилась ни одна сторона процесса. 29 сентября Верховный суд Карелии изучил апелляционные жалобы и представления, изменил срок наказания Юрию Дмитриеву с 3,5 до 13 лет, а также отменил оправдательную часть приговора и направил ее на новое рассмотрение в городской суд Петрозаводска. В свою очередь, сам Дмитриев направил кассационную жалобу на решение Верховного суда Карелии, но ее дважды отказались принять из-за недочетов в оформлении.

Новый процесс по делу Дмитриева ведет судья Екатерина Хомякова, для защиты Дмитриева в столицу Карелии приехал адвокат Виктор Ануфриев, который не смог в конце сентября участвовать в заседании Верховного суда республики. Правда, уже на первом заседании судья Хомякова объявила перерыв до 17 декабря.

Городской суд Петрозаводска продлил 24 ноября срок содержания под стражей Юрия Дмитриева на три месяца. Исследователь сталинских репрессий, обвиняемый в детской порнографии, останется под стражей до 27 февраля 2021 года.