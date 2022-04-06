Эксперт по финансам рассказал, в какую валюту сегодня нужно вкладываться

Россиянам посоветовали вкладывать деньги в китайский юань.

Вкладывать деньги в китайский юань посоветовал россиянам эксперт по финансам, трейдер, экономист и инвестор Никита Демин, пишет «Лента.ру».

«Я и ранее говорил, что его стоит покупать. А сегодня ситуация поменялась в лучшую сторону, потому что рубль у нас окреп, но к сожалению, пока не фундаментально. Прослеживается отличная перспектива обменять часть рублевых активов на юань», — сказал эксперт, отметив, что сейчас курс юаня к рублю составляет 12 к 1 и это выгодный показатель.

Уже в ближайшее время Демин ожидает юань по 18 рублей, его доходность в следующие полгода может составить около 50 процентов. «А значит, можно за короткие сроки прилично заработать», — сказал он.