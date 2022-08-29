Эксперт посоветовала простую практику для борьбы со стрессом

Эксперт предложила способ справиться со стрессом и назвала его главные причины.

Простую практику для борьбы со стрессом посоветовала коуч, учитель кундалини-йоги, создательница сообщества Generation Yoga, автор книги «Новая Я» Юлия Чай. В беседе с «Мослентой» она рассказала также и о самых распространенных причинах возникновения чрезмерного напряжения.

«Стресс — естественная реакция организма на изменение среды, это способ роста и адаптации. Однако нередко мы ставим перед собой цели, исходя из распространенных стереотипов, а не из собственных потребностей: потому что „так принято“, „в моем возрасте давно пора“, „пусть они знают, что я могу“. Перед тем, как заполните свой календарь делами, убедитесь, что список в ежедневнике — прежде всего про вас самих. Задайте себе вопрос: „Этот выбор улучшает мою жизнь или разрушает?“ Следуйте за тем, что соответствует именно вашим ценностям, добавляет в жизнь больше возможностей, делает вас более счастливым», — пояснила эксперт.

Чай также отметила, что способность к эмпатии, сопереживанию, состраданию часто переносит на нас эмоции, которые испытывает другой человек. Получается, что организм переживает не свои, а чужие эмоции, человек страдает от стресса, который изначально даже не принадлежит ему.

В борьбе с напряжением Чай посоветовала внимательно следить за тем, чтобы отдых был регулярным и полноценным.

«Природа предусмотрела, чтобы каждый день у нас было несколько часов на полную перезагрузку. Берете ли вы от этого времени все? Во время сна у нас активна парасимпатическая нервная система, которая отвечает за восстановление и расслабление, но нужно помочь ей включиться», — отметила специалист.

Коуч посоветовала за пару часов до сна отказаться от использования смартфона. Голубой свет экранов гаджетов перевозбуждает нервную систему, из-за чего процесс засыпания может затянуться. «Вместо того, чтобы листать ленты соцсетей, устройте мысленный перепросмотр своего дня. Для этого с закрытыми глазами проиграйте весь прошедший день, подмечая те моменты и события, за которые вы сегодня благодарны. Это поможет вам ощутить удовлетворение от прожитого дня и отпустить стресс», — заключила собеседница.