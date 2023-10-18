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Эксперт предсказал курс доллара до конца октября

Новости. Экономика
20:30, 18 Октября 2023
фото: © Сергей Фадеичев / ТАСС

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Экономист объяснил, что случилось в октябре и как это повлияло на российскую валюту.

К концу октября курс доллара составит 95-97 рублей. Таким прогнозом в беседе с «Лентой.ру» поделился кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.

По мнению экономиста, снижение курса доллара после указа президента России Владимира Путина об обязательной продаже валютной выручки экспортеров будет сохраняться.

«Первыми, кто на это отреагировал, были валютные спекулянты, которые хотели раскачать рубль дальше и заработать на этом. Но когда стало понятно, что это невозможно, наиболее разумные закрыли свои позиции, поэтому рубль заметно укрепился», — объяснил Григорьев.

«Я думаю, что в ближайшие недели курс будет 95-97 за доллар с небольшим движением вверх и вниз», — сказал Владимир Григорьев.

11 октября Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, которую получают некоторые российские экспортеры по внешнеторговым договорам.

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