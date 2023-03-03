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Эксперт предсказал резкое понижение цен на некоторые продукты

Новости. Экономика
21:20, 04 Марта 2023
фото: © freepik

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Экономист предсказал, какие продукты серьезно подешевеют вопреки прогнозам.

Весной некоторые продовольственные товары начинают дешеветь: это касается ряда овощей и фруктов, которые лежат в торговых сетях на видном месте и с хорошей  скидкой. Почему так происходит, рассказал агентству «Прайм» доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.

В конце прошлого года СМИ сообщали, что Минсельхоз ожидает в 2023-м году стабильной ценовой ситуации на продовольственном рынке. Однако некоторые продукты весной традиционно дорожают, например, те же фрукты и овощи. Но это не касается прошлогоднего урожая — его как раз нужно поскорее продать, пока он имеет товарный вид.

То же касается зерновых, которыми, по словам эксперта, насыщен отечественный рынок. Однако если цена в России падает, то растет экспорт. Поэтому руководство страны держит на особом контроле хлебный рынок. Цены будут колебаться в пределах ежегодных инфляционных процессов.

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