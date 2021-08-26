Эксперт предупредил о росте интернет-мошенничества при подготовке к школе

Интернет-мошенники каждый год увеличивают свою активность в период подготовки к школьному сезону.

Об этом рассказал РИА Новости руководитель направления Solar webProxy компании «Ростелеком-Солар» Петр Куценко. Он также объяснил, какие уловки используют мошенники и как не стать их жертвой.

«К школьному сезону готовятся не только родители и дети. Каждый год в это время отмечается всплеск активности интернет-мошенников», — сказал эксперт.

Их цель, как отмечает Куценко, получить доступ к банковским данным, чтобы перепродать их на черном рынке или использовать для кражи финансовых средств. Для этого мошенники, по его словам, создают фейковые веб-страницы, которые сложно отличить от сайтов настоящих компаний.

«Они обладают практически идентичным адресом веб-сайта, навигацией и дизайном. После этого мошенники делают email-рассылку, как правило, по украденной базе данных настоящих клиентов. Таким образом, письма получают те, кто подписан на рассылку и не заподозрит подвох. В письмах якобы от настоящих магазинов содержится информация об акциях с зачастую ограниченным сроком действия», — пояснил он.

Этот прием, по словам эксперта, используют, чтобы пользователь торопился совершить покупку. Куценко советует обращать внимание на домен электронной почты, с которого отправлено письмо, а также проверять информацию о спецпредложении на официальном сайте, на который стоит перейти, введя название в поисковой системе. Если предложение все-таки реальное, эксперт советует воспользоваться им на официальном сайте.

«Обратить внимание следует и на адрес веб-сайта в строке браузера. Чтобы он был визуально похож на настоящий, мошенники меняют символы, например, i на l. Сигналами об угрозе могут быть ошибки работы сайта, в текстах на веб-странице или в письме», — подытожил он.