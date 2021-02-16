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Эксперт прогнозирует рост цен еще на два продукта

Новости. Общество
22:00, 16 Февраля 2021
фото: © РИА Новости. Егор Еремов
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Цены производителей на свинину в этом году останутся на уровне трех предыдущих лет, а говядина и мясо птицы могут подорожать в пределах инфляции.

Такой прогноз дал журналистам руководитель Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин, информирует агентство экономической информации "Прайм".

"На рынке мяса и тем более мясопродуктов высокая конкуренция, рынок перенасыщен, а производители не заинтересованы в снижении потребления этой продукции. Этот фактор будет работать на сохранение стабильной ситуации в 2021 году. В целом по свинине мы ожидаем среднегодовые цены на уровне 2018-2020 годов, а на птицу и говядину – небольшой рост в пределах инфляции", — сказал Юшин.

Также, согласно данным Росстата, потребительские цены на мясо птицы и свинину не росли последние пять лет, добавил эксперт.

Он также отметил, что рост себестоимости продолжается на протяжении последних двух лет, но и спрос на мясо остается высоким, особенно на птицу как наиболее доступный источник животного белка. Кроме того, продолжил Юшин, объемы переработки сейчас растут более высокими темпами, чем производство мяса, и этот фактор также работает на изменение конъюнктуры, приводя к временному повышению цен на сырье.

Юшин сказал, что в ряде случаев сети сами обзванивают новых поставщиков, чтобы получить нужные объемы, в том числе предлагая более высокие закупочные цены. Кроме того, в других случаях цена определяется на электронных торгах, где сами покупатели ее и формируют в зависимости от своих потребностей и имеющегося предложения, заключил глава отраслевой ассоциации.

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